Leserreaktionen – «Ich habe ganz einfach den Mut verloren» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Flaute im Berner Ticketverkauf und zu den Gründen dafür.

Zu «Flaute im Berner Ticketverkauf»

Für mich ist nicht das Zertifikat ausschlaggebend, ich bin geimpft. Aber ich habe ganz einfach den Mut verloren. Reisen, Konzertbesuche, Theaterbesuche, Flüge, Feiern, ja selbst Abdankungen wurden abgesagt, verschoben und wieder verschoben. Viele Gutscheine sind abgelaufen. Hin und wieder habe ich Tagesausflüge unternommen, aber in diesem regnerischen Sommer halt auch nur wenige. Den runden Geburtstag habe ich zu zweit gefeiert. Es geht ja allen so, aber ich mag nicht mehr. Ich mag nichts mehr buchen, ich mag mich nicht mehr freuen im Wissen, dass schon übermorgen wieder alles anders sein könnte. Die Freude ist abhandengekommen. Onlinekommentar von Marcel Beck

Ich komme, sobald die Zertifikatspflicht gilt. Sogar lieber 2G statt 3G. Onlinekommentar von A. Friedli

Nebst der Zurückhaltung gibt es einen Event-Stau. Viele Anlässe werden seit eineinhalb Jahren immer wieder verschoben, während die gekauften Tickets ihre Gültigkeit behalten. Wenn nun noch neue Anlässe dazukommen, besteht ein Überangebot. Das Publikum ist bereits verbucht. Onlinekommentar von Manuel Reinhard

Mit den ganzen Schutzkonzepten und dem Zertifikat macht es einfach keinen Spass mehr. Warum wollen die Verantwortlichen das nicht sehen? Es wird der Gastronomie genau gleich ergehen, wenn das Zertifikat eingeführt würde. Onlinekommentar von Kathrin Sager

Zu «Wie die Juso das Geld der Reichen umverteilen will»

Diese Initiative ist sowohl notwendig wie auch überfällig. Die Vermögensverteilung hat weltweit demokratiegefährdende Ausmasse angenommen. Sehr grosse Vermögen können an den überhitzten Finanz- und Immobilienmärkten laufend vergrössert werden. Die Gegner führen etwa ins Feld, dass nicht nur die ganz Reichen getroffen werden, sondern auch kleine und mittelgrosse Unternehmen (KMU). So werde wegen der erhöhten Besteuerung die Übergabe eines Familien-KMU an die nächste Generation teurer – was die KMU schwäche. Dieses Argument ist irreführend. Die Initianten haben es taktisch klug dem Parlament überlassen, zu definieren, welche Kapitaleinkommen erhöht (150 Prozent) besteuert werden sollen. Ebenso soll das Parlament die Freigrenze bestimmen, ab welcher Höhe die höhere Besteuerung gelten soll. Das Parlament wird die KMU – das Rückgrat der Wirtschaft – keinesfalls schwächen wollen. Fazit: Massive ungleiche Verteilung des Reichtums ist eine Zeitbombe. Diese gehört entschärft. Die 99%-Initiative ist der richtige Weg. Erwin Roos, Ostermundigen

Zu «Viele Balkan-Rückkehrer landen im Spital»

Viele Reiserückkehrer vor allem aus dem Balkan bringen das Virus in die Schweiz und stecken viele andere an, notabene ohne Test-und Quarantänepflicht. Ein grosser Teil der Schweizer Bevölkerung hielt sich diesen Sommer von Auslandsferien zurück. Es wäre ein Affront diesen Leuten gegenüber, wenn die Zertifikatspflicht auch auf Restaurants ausgeweitet würde, das wäre nichts anderes als Impfzwang. Wenn man hört, dass in einigen Ländern trotz doppelter Impfung die Ansteckungen wieder stark ansteigen, graust mir immer mehr vor einer solchen. Alfred Jordi, Schangnau

Zu «Wie das Covid-Zertifikat bald unser Leben bestimmen könnte»

Mitdenken ist erlaubt, trotz Pandemie. Wenn ich als Ungeimpfter negativ getestet an einem Anlass teilnehme, bin ich dann nicht der sicherste Gast? Alle Geimpften können das Virus theoretisch immer noch haben und weitergeben, nicht nur an Ungeimpfte. Als Beispiel sehen wir im Moment Israel: grosse Impfquote und noch höhere Fallzahlen, leider auch rekordverdächtige Hospitalisierungen. Angenommen, es dürfen nur noch Geimpfte mit Zertifikat in Restaurants, Museen und so weiter. Was passiert dann, wenn die Fallzahlen wie in Israel weitersteigen? Werden Geimpfte nicht in falscher Sicherheit gewiegt und bevorteilt? Sollten nicht auch Geimpfte, die mit Risikopatienten arbeiten, getestet sein? Wir sollten alle respektvoll miteinander umgehen, egal ob geimpft oder nicht, denn niemand weiss, wie diese Geschichte ausgeht. Martin Friedli, Münchenbuchsee

Aber warum sich denn die Köpfe einschlagen? Impfen, Zertifikat herunterladen und gut ist. So haben wir einen recht guten Schutz für uns und andere, wir können das Virus in Grenzen halten und damit wirtschaftliche und gesellschaftliche Nachteile eingrenzen. Die Zertifikatskontrolle ist nun wirklich ein kleiner Fisch. Onlinekommentar von Lucien Michel

