Er ist direkt. Packt an. Und denkt voraus. Der Gstaader Heinz Brand will seine Bergbahnen Destination Gstaad (BDG) weit nach vorne bringen. Und hält nun einen Lebenswerk-Preis in der Hand.

Heinz Brand steht mit der Kristallkugel von Skiareatest in der Talstation der neuen Egglibahn in Gstaad. Er ist für sein Lebenswerk im Bergbahnenbereich ausgezeichnet worden.

Ja, das hat freudige Emotionen ausgelöst. So etwas hätte ich direkt natürlich nicht erwartet. Das ist eine grosse Wertschätzung für mich. Dazu gehört nicht nur mein Wirken bei den Bergbahnen, sondern über all die Jahre auch bei der Gemeinde.

Sie wurden an der Preisverleihung als Grandseigneur der Bergbahnen bezeichnet. Was löst so ein Wort bei Ihnen aus?

Ich nehme den Titel gerne entgegen, weiss aber nicht, ob ich ihm so gewachsen bin. Ich habe viel Respekt für meine Leistungen auch in der Politik als Gemeinderat und bei der Entwicklung des Sanona-Projekts erhalten, möchte aber nicht so in den Himmel gehoben werden. Doch nach aussen hin ist es ein gutes Zeichen.