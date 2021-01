Im Büro der SCL Tigers – «Ich habe es schon oft donnern hören» Präsidenten, Geschäftsführer und Trainer kommen und gehen. Christoph Bärtschi bleibt. Er geht mit dem Eishockey-Unternehmen seit bald 24 Jahren durch dick und dünn. Susanne Graf

Christoph Bärtschi hat zu viel erlebt mit den SCL Tigers, als dass ihn die Corona-Situation aus der Fassung bringen könnte. Ruben Wyttenbach

Jetzt ist wieder so eine Phase. Eine Zeit, in der man in Langnau nicht weiss, wie es mit den SCL Tigers weitergehen soll. Dass wegen Corona keine Zuschauer in die Ilfishalle dürfen, bringt das Unternehmen in arge finanzielle Schwierigkeiten.

«Aber wir dürfen den Humor nicht verlieren und müssen das Glas als halb voll betrachten», sagt Christoph Bärtschi. Mit den Corona-bedingten Schwierigkeiten zu hadern, bringe nichts. «Politik, Sponsoren und Saisonkartenbesitzer haben signalisiert, dass sie uns helfen wollen, über Wasser zu bleiben», sagt er. Und die Tigers steckten schliesslich nicht als Einzige in dieser Situation. Das hat Bärtschi auch schon anders erlebt.