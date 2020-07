Gemeinnützige Arbeiten – «Ich habe es nicht anders gelernt» Christine Hirschi gibt die Leitung der Bibliothek in Signau ab. Doch andere Ämter übt sie weiter aus, denn in ihrem Elternhaus war Arbeiten im Dienste der Allgemeinheit eine Selbstverständlichkeit. Jacqueline Graber

Christine Hirschi hilft gerne, steht aber nicht gerne im Mittelpunkt. Foto: Raphael Moser

Als Christine Hirschi die Leitung der Bibliothek Signau vor 28 Jahren übernommen hat, waren alle Bücher in Packpapier eingefasst. Die Ausleihungen wurden feinsäuberlich von Hand in einem Heft notiert, das Inventar war in einem Steckkartensystem festgehalten. Als neue Leiterin strebte sie eines an: «Ich wollte mehr Unterhaltung reinbringen.» Denn bis dato konnten Kinder und Erwachsene vorwiegend Sachbücher und anspruchsvollere Literatur ausleihen. Damals zählte das Sortiment rund 3000 Bücher, heute sind es 9500 Medien. Anfang Juli gibt sie ihr Amt ab, die Nachfolgerin kommt aus den eigenen Reihen. Sie ist seit drei Jahren Teil des vierköpfigen Bibliothek-Teams.