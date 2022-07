Mit 205 km/h – «Ich habe einen groben Fehler begangen» Ein Mann rast auf einer sonntäglichen Töfffahrt mit 205 km/h bei Radelfingen über die Hauptstrasse. Am Regionalgericht zeigt er Reue. Doch die Richterin verurteilt den Wiederholungstäter zu einer hohen Freiheitsstrafe. Deborah Balmer

Mit 205 km/h statt den erlaubten 80 km/h raste ein Töfffahrer bei Radelfingen über die Hauptstrasse. (Symbolbild) Foto: Moritz Hager

Eine Freiheitsstrafe von 27 Monaten hat ein Töfffahrer am Donnerstag am Regionalgericht Biel für seine Raserfahrten kassiert. Ein Jahr davon soll er unbedingt im Gefängnis absitzen. Die restlichen 15 Monate hat Gerichtspräsidentin Elisabeth Ochsner auf eine Probezeit von fünf Jahren bedingt ausgesprochen.

Das Gericht spricht ihn zudem schuldig für das Fahren unter Drogeneinfluss. Dies bedingt auf zwei Jahre.

Was genau hat sich der Mann zuschulden kommen lassen? Es ist ein Sonntag im Mai vor zwei Jahren, die Sonne scheint, die Strassen sind trocken und die Sicht klar. Der heute 36-Jährige ist mit seinem Vater auf einer Töfftour unterwegs. Sie fahren in Bern los, erreichen Neuenburg, von dort geht es weiter nach Nidau, dann über Aarberg bis nach Radelfingen.



Hier führt am Dorfausgang eine praktisch gerade Strecke in Richtung Detligen, sie ist gesäumt von Feldern und Wald. Erlaubt ist eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde. «Es hätte doch einfach ein Töfftüürli sein können, bei dem man gemütlich durch die Gegend fährt. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie dermassen aufs Gas drückten?», fragt Gerichtspräsidentin Ochsner an der Verhandlung, die in einer Dreierbesetzung stattfand.

Was der Beschuldigte an diesem Sonntag nicht sieht: In über 300 Metern Entfernung steht die Kantonspolizei und führt mit einem hochmodernen Lasergerät Geschwindigkeitskontrollen durch. Eine Polizistin macht um 14.25 Uhr die Messung, die in der 80er-Zone 205 Kilometer pro Stunde festhält. Nach Abzug der zulässigen Sicherheitsmarge sind das noch immer 200 Kilometer pro Stunde, die der Tacho anzeigt. 120 km/h zu viel. Schon von weitem habe die Polizei den Töff in einer hohen Drehzahl rotieren gehört. So steht es im Protokoll.

Mit Vater Töff getauscht

Der Mann hatte kurz zuvor mit seinem Vater den Töff getauscht. Er sitzt nun auf einer Suzuki GSX-R1000. Kurz vor einer Linkskurve überholt er seinen Vater, der vor ihm fährt. Dabei ist er so schnell unterwegs, dass er sich eindeutig zum Raser macht. Die Polizei nimmt ihn direkt danach vorläufig fest, für einen Tag. Dabei zeigt eine Blutprobe, dass er Cannabis konsumiert hat. Der Wert liegt deutlich über dem erlaubten Grenzwert, obwohl seither 14 Stunden vergangen sind.

Die Staatsanwaltschaft legt ihm insgesamt folgende strafbare Handlungen zur Last: vorsätzliche Verletzung elementarer Verkehrsregeln, Fahren in fahrunfähigem Zustand und Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes. Die Staatsanwältin will ihn dafür für 20 Monate im Gefängnis sehen – unbedingt. Zudem soll er eine hohe Geldstrafe kassieren und die Verfahrenskosten übernehmen. Sie macht klar: Was der Mann gemacht hat, ist keine Bagatelle. Sie stellt ihm, dem Wiederholungstäter, zudem eine schlechte Prognose aus.

«Nicht auf den Tacho geschaut»

«Ich habe einen groben Fehler begangen»: Diesen Satz wiederholt der Mann an der Gerichtsverhandlung immer wieder. Er spricht dabei langsam und mit Unterbrüchen. Die Strasse sei gerade gewesen, die Sicht gut, und es habe wenig Verkehr gehabt. «Sonst hätte ich das sicher nicht getan», sagt er. Er habe halt in diesem Moment nicht auf den Tacho geschaut, obwohl er wisse, dass man mit einem Töff viel schneller beschleunigen könne als mit einem Auto.

«Es ist alles sehr schnell gegangen.» Den «groben Fehler» hat er allerdings nicht zum ersten Mal begangen. Erst vier Tage vor der Raserfahrt in Radelfingen hatte er den entzogenen Führerausweis wegen zu schnellen Fahrens nach vier Monaten wieder zurückerhalten. Insgesamt dreimal musste er den Ausweis wegen Geschwindigkeitsüberschreitung schon abgeben.



Für die Richterin ist das klar straferhöhend. Zudem habe er bei seiner Raserfahrt egoistisch und bewusst gehandelt, so die Urteilsbegründung. Er sei nicht etwa gerast, weil er unter Drogen stand. «Mit seiner Fahrt ging er das hohe Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten und sogar Toten ein», sagt Ochsner. «Nicht zuletzt gefährdete er den eigenen Vater.»



Sozial gut integriert

Der Mann ist sozial integriert, lebt mit seiner Partnerin zusammen, ist fest angestellt und verfügt über ein durchschnittliches Einkommen. Sein Arbeitgeber wisse nichts vom Gerichtsverfahren.

Seit zwei Jahren belaste ihn das alles stark. «Ich lasse mir immer wieder alles durch den Kopf gehen, ich spüre oft einen Druck, und ich möchte endlich wissen, woran ich bin.» Er hat sich freiwillig in psychiatrische Behandlung begeben und gibt regelmässig Urinproben ab. «Ich habe gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann.» Sein Traum ist es, als Hundetrainer zu arbeiten. Dafür hat er bei einem Profi im Ausland eine Online-Schulung begonnen.



Sein Pflichtverteidiger mahnt, Verkehrsteilnehmer nicht unnötig zu kriminalisieren und bei der Strafvergabe übers Ziel hinauszuhauen. «Sonst wird grosser Schaden angerichtet, nicht nur für die Beschuldigten, auch Familien werden reingezogen», sagt er. «Natürlich hat mein Mandant die Geschwindigkeit massiv überschritten und ist dafür schuldig zu sprechen. Aber das ist bei einem Überholmanöver schnell passiert», sagt er. Sein Klient sei aber keiner, der einfach aus Spass zu schnell gefahren sei. Er fordert eine Freiheitsstrafe von zwölf Monaten, bedingt auf eine Probezeit von zwei Jahren.



Obwohl die Richterin dem Beschuldigten «unter Ach und Krach keine schlechte Prognose ausstellt», soll er einen Teil der Freiheitsstrafe absitzen müssen. Das Urteil kann noch angefochten werden.



