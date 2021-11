Interview mit Sepp Blatter – «Ich habe ein Monster kreiert» Der ehemalige Fifa-Präsident erzählt, unter welchen dubiosen Umständen die WM in Katar landete. Er wehrt sich gegen die Anklage gegen ihn – und spart nicht mit Kritik an seinem Nachfolger Gianni Infantino. Arthur Rutishauser Andreas Kunz

Zurück aus dem Himmel: Sepp Blatter letzte Woche in Zürich. Foto: Thomas Egli

Sepp Blatter, 85, überlebte eine Covid-Erkrankung, lag nach einer Herzoperation fünf Wochen auf der Intensivstation und verbrachte insgesamt drei Monate in Kliniken. Kaum hatte er sich erholt, wurde er von der Bundesanwaltschaft einvernommen – und offiziell angeklagt. Jetzt sitzt der ehemalige Fifa-Präsident in einem Restaurant ganz in der Nähe seines alten Büros und klopft mit den Fingern ungeduldig auf den Tisch, nicht zum letzten Mal in diesem Gespräch.