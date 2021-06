Erstes Interview mit Fälscher Claas Relotius – «Ich habe diesen Beruf auf eine Art von Anfang an missbraucht» Der gefallene Starreporter, dessen Entlarvung als Fälscher 2018 die Medienlandschaft erschütterte, erzählt, wieso er log. Alexandra Kedves

2014 wird Claas Relotius vom US-Sender CNN zum «Journalist des Jahres» erkoren – eine von zahlreichen Auszeichnungen für Relotius. Foto: Ursula Dueren/ dpa via AP/ Keystone

Claas Relotius: Dieser Name steht seit Dezember 2018 im gesamten deutschsprachigen Raum für «bösen Journalismus», für Fake News, für die vielzitierte Lügenpresse. In einem Interview mit der Berner Zeitschrift «Reportagen» erzählt Relotius nun erstmals, was ihn seinerzeit antrieb; wie es zu dieser Lawine wunderbar getexteter, aber sachlich nicht fundierter, oft auch rein erfundener Reportagen kommen konnte. Auch in «Reportagen» selbst waren fehlerhafte Relotius-Texte voller imaginierter Zitate, Personen und falscher Fakten erschienen.

Claas Relotius: Der Name steht auch für die Story eines krassen Absturzes. Über die Jahre hatte der 1985 in Hamburg geborene journalistische Shootingstar etliche Preise erhalten, so mehrfach den Deutschen Reporterpreis; selbst noch 2018. Erst eine Zusammenarbeit mit «Spiegel»-Reporter Juan Moreno, während der Moreno auf Ungereimtheiten stiess, führte dazu, dass Relotius’ Fälschungsmechanismen aufgedeckt wurden. Relotius kündigte daraufhin und holte sich stationär psychiatrische Hilfe.