Psychologie von Gesprächen – Ich habe dich nicht vergessen

Psychologie von Gesprächen – Ich denk an Dich Nach Gesprächen glauben Menschen oft, das Gegenüber habe alles sofort wieder vergessen. Dabei unterschätzen wir unseren Einfluss auf andere sehr oft. Sebastian Herrmann

Machen ihre Worte Eindruck auf ihn? Wahrscheinlich ja – auch wenn sie es nicht glaubt. Foto: Robert Haas

In manchen Gesprächen fühlt es sich an, als perle das Gesagte komplett am Gegenüber ab. Es entsteht der Eindruck, die Unterhaltung sei vollkommen für die Katz gewesen, weil der andere, falls er überhaupt zugehört hat, sofort alles wieder vergisst und nichts, aber auch gar nichts aus der Unterhaltung mitnimmt. Danke auch.

In manchen Situationen mag das zutreffen, etwa während einer der üblichen Eltern-Nörgeleien in Richtung der Kinder. Doch wenn ein Gespräch die Bezeichnung Dialog verdient hat, unterschätzen Menschen chronisch, wie viel und wie lange der andere noch über den Austausch nachdenkt. Das berichten Psychologen um Gus Cooney von der University of Pennsylvania im Fachjournal «Journal of Experimental Psychology: General».