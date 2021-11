Gewalt unter arabischen Israelis – «Ich habe Angst, wenn ich durch die Strassen gehe» Bandenkonflikte, Familienfehden, häusliche Gewalt: Unter Angehörigen der arabischen Minderheit in Israel tobt ein Krieg. Zum Gefühl der Diskriminierung kommt nun auch noch die Angst im Alltag. Peter Münch aus Nazareth

Arabische Israelis protestieren gegen die Gewalt und fordern ein Eingreifen der Polizei. Foto: Ahmad Gharabli (AFP)

Die Familie Salti bewohnt ein prächtiges Haus in Nazareth. Als Bauunternehmer hat es der Hausherr zu einigem Reichtum gebracht. Draussen parkt der schwarze Mercedes, im Garten spenden grosse Bäume Schatten. Am Tor hängen immer noch die Girlanden mit den weissen Blüten, Überbleibsel von der Hochzeit des 28-jährigen Sohnes.

Ein riesiges Foto von Asem Salti, dem Bräutigam, prangt links vom grossen Eingangsportal. Lächelnd und selbstbewusst schaut er in die Kamera. Es ist ein strahlendes Bild – und nun hängt es da als Ausweis der Trauer und des grössten Schmerzes. Denn Asem Salti wurde kurz nach der Hochzeit erschossen, am 9. Oktober, einfach so.