Umfrage zu Lockdown-Lockerungen – «Ich habe Angst um meine Eltern» Die Strassen werden wieder voller, die Abstände kleiner. Viele der Befragten sind davon nicht begeistert, eine Schutzmaske tragen dennoch die wenigsten.

«In den Lauben wird es zu eng», ist eine Befragte überzeugt. Bernerzeitung

Die Läden sind wieder offen, die Leute wieder vermehrt auf der Strasse. So auch in der Berner Innenstadt. Schon am Montagmittag sind deutlich mehr Menschen unter den Lauben und auf den Plätzen. Was ebenfalls auffällt: Die Polizei ist sehr präsent, patrouilliert mit überdurchschnittlich vielen Fahrzeugen.

Sehen Sie im Video, wie die Berner Bürger mit den Lockerungen des Lockdowns umgehen und warum die meisten von ihnen auf das Tragen einer Maske verzichten.

( chh/ber )