Wie sinnvoll ist es, spielt Langnau am Dienstag gegen die ZSC Lions?

Das kann man sich durchaus fragen. In der Quarantäne versuchten wir, uns so gut wie möglich fit zu halten. Aber wir konnten erst am Sonntag zurück aufs Eis, da ist nach anderthalb Wochen Pause der Rhythmus verloren gegangen. Spielen wir in Zürich, wird das richtig happig.