Die Teen-Influencerin Leonie Balys ist die Protagonistin des Dokfilms «Girl Gang». Foto: Frenetic Films

Leonie Balys ist die Protagonistin des Dokfilms «Girl Gang» (seit dem 27. Oktober in Schweizer Kinos). Der Job der 18-Jährigen: Teenies «influencen», also beeinflussen, indem sie auf Instagram, Tiktok und Co. Produkte und Marken bewirbt. Wo Mädchen früher bei Boybands wie Take That und Backstreet Boys Tränen vergossen und reihenweise in Ohnmacht fielen, machen sie das heute bei Teen-Influencerinnen wie Leonie.

Doch neben Leonies rasantem Aufstieg beleuchtet Regisseurin Susanne Regina Meures auch die dunklen Seiten des Internet-Ruhms im jungen Alter. Der Teenager steht unter enormem Druck, für die je 1,5 Millionen Follower auf mehreren Plattformen täglich neuen und vor allem «authentischen» Content zu liefern – auch von den Eltern, die kurzerhand das Management übernehmen, als sie das wirtschaftliche Potenzial ihrer damals 13-jährigen Tochter erkennen. Dafür stehen sie zurzeit in den deutschen Medien massiv in der Kritik. Und während die Schülerin auch mal nur sechs Stunden Schlaf kriegt, weil sie noch bis spätnachts Videos schneiden muss, ergeht es auch ihren Fans nicht besser. Die verbringen teilweise auch 17 Stunden am Handy, um Leonies Leben zu verfolgen.



