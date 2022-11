Frau Meyer, Herr Jositsch möchte gerne Bundesrat werden und fühlt sich jetzt durch Ihre Strategie, auf ein reines Frauenticket zu setzen, diskriminiert. Bleiben Sie bei Ihrem Entscheid?

Für uns ist klar: Uns geht es nicht um ein reines Frauenticket um seiner selbst willen. Es geht uns um das Resultat. Die SP will mit einem Mann und einer Frau in der Regierung vertreten sein, wie sie es seit den 90er-Jahren immer war. Es ist ein Antrag der Partei- und Fraktionsleitung. Am Ende entscheidet die Fraktion.