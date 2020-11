Rezept gegen die zweite Welle – «Ich geniesse die geschenkte Zeit ohne Verpflichtungen» Die Leserin Barbara Laubscher aus Turbach ist dankbar für die schönen Herbstfarben. Und sie will ein offenes Ohr für ihre Familie und Nachbarn haben.

Die Leserin geniesst die Zeit in den Herbstlandschaften. (Symbolbild) Foto: Getty Images/iStockphoto

«Ich gehe regelmässig raus in die Natur und geniesse die jeweilige Jahreszeit. Momentan begeistern mich die bunten Herbstfarben und die tun meinem Herzen gut. Meine Arbeit als Teilzeit-Verkäuferin und die Begegnungen mit den Kunden im Talladen bringen Abwechslung in meinen Alltag und tun mir auch gut. Als gläubiger Mensch pflege ich meine Beziehung mit Gott, die mir Halt in dieser aussergewöhnlichen Zeit gibt.

Eine meiner Strategien ist es, dankbar auf das zu blicken, was noch möglich ist: Zeit mit meiner Familie und ‹auserwählten› Freunden zu verbringen, ein offenes Ohr für meine Nachbarn und Kunden zu haben, draussen in der Natur Zeit zu verbringen, die geschenkte Zeit ohne Verpflichtungen zu geniessen oder bei Kerzenlicht mit einer Tasse Tee einfach zu sein. Ein spannendes Buch zu lesen darf natürlich auch nicht fehlen.»

Barbara Laubscher, Turbach

