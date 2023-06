30 Jahre SRF-Sendung «Arena» – «Ich gehe nach Hause!» Hitzige Debatten, Rassismus-Vorwürfe und Nichtauftritte: Die wichtigste Politsendung der Schweiz wird 30 Jahre alt. Ein Rückblick auf einige Highlights.

30 Jahre «Arena»: Rückblick auf einige Highlights, vom 90er-Jahre-Klassiker Bodenmann vs. Blocher bis zum Rassismusknatsch Aeschi vs. Brotz. Video: Tamedia (SRF)

Die «Arena» auf SRF: Pflichttermin am Freitagabend, politischer Hahnenkampf und Edutainment für die Schweizer Stuben. Gegründet wurde die Diskussionssendung 1993, jetzt wird sie 30 Jahre alt. Anlass für einen Rückblick auf einige Highlights, vom 90er-Jahre-Klassiker Bodenmann vs. Blocher bis zum Rassismusknatsch Aeschi vs. Brotz.

Die Arena habe das Image der langweiligen Kuhschweizer erledigt, sagt der frühere Moderator Filippo Leutenegger in unserem Interview. Die Jubiläumssendung am 30. Juni um 22.25 Uhr vereint sämtliche bisherigen Moderatorinnen und Moderatoren: Patrick Rohr, Filippo Leutenegger, Jonas Projer, Urs Leuthard, Reto Brennwald oder Sonja Hasler sind in in der Sendung dabei.



Pascal Blum

