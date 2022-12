Ein Abbild seiner selbst: Ruedi Widmer. Foto: Marc Dahinden

Karikaturist Ruedi Widmer ist 2022 zum Pressezeichner des Jahres ernannt worden. Der gelernte Grafiker arbeitete in der Werbung und ist seit 2001 selbstständiger Cartoonist. Seine Karikaturen erscheinen unter anderem im «Landboten», in der WoZ und im «Tages-Anzeiger». Sein letztes Buch «Widmers Weltausstellung» erschien 2018. Widmer lebt mit seiner Familie in Winterthur. (ese)