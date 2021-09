Kolumne Max Küng – Ich fuhr schon lange nicht mehr…

mit der Deutschen Bahn Was ist eigentlich aus der deutschen Pünktlichkeit geworden? Max Küng (Das Magazin)

«Ersatzlos gestrichen»: Bahnfahren in Deutschland 2021 Foto: Max Küng

«Das gibts auch in der Schweiz», sagte ich zu der mir unbekannten Sitznachbarin im komplett ausgebuchten Erste-Klasse-Abteil des ICE 74 nach Hamburg. Sie war in Freiburg zugestiegen und wetterte, kaum hatte sie ihren Koffer in die Ablage gewuchtet, über die Verspätung, die wir seit der Abfahrt in Zürich aufgesammelt hatten.

«Erst unlängst fuhr ich in einem Zug, der war auch vier Minuten verspätet», sagte ich, «Verspätungen sind im öffentlichen Personentransport keine Seltenheit.» Sie blickte mich an, als wolle ich sie verarschen. Sie meinte: «Letzte Woche blieb der Zug einfach stehen. Mitten auf der Strecke. Ging nicht mehr weiter. Keine Info. Irgendwann stieg ich aus und nahm ein Taxi. Die Rechnung hab ich dann der Bahn geschickt. Und mit den Streiks fang ich jetzt erst gar nicht an.»