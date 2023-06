Herr Yanakiew, trauen Sie es einem Roboter zu, ein Orchester zu dirigieren?

Nein! Ich habe gesehen, wie der modernste Roboter Geige spielt: Er muss noch viel üben, in der feinen Technik ist er noch nicht so weit. Und beim Dirigieren sind die nach aussen wahrnehmbaren Bewegungen sowieso nur ein kleiner Teil des Ganzen. 90 Prozent von dem, was zwischen mir und dem Orchester passiert, sind unsichtbar. Eigentlich ein bisschen gemein fürs Publikum. Wichtig sind die Konzentration, der Augenkontakt, die Energie und besonders auch der Atem. Ein Stück beginnt immer mit einem Atemzug des Dirigenten, dem das Orchester dann folgt. Wir sind verbunden und spielen durch unsere Körper. Diese Ebene erreichen Roboter nicht.