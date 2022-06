Frustrierter Olympiasieger Pascal Richard – «Ich fühlte mich wie ein Kleenex-Tuch, das im Abfall landete» Gigant auf der Strasse, Zwangsarbeiter im Leben – so betitelt der Ex-Veloprofi seine Biografie. Nach dem Rücktritt verlor er fast alles. Doch er hat sich aus dem Loch befreit. Philipp Rindlisbacher

«Ich traf falsche Entscheidungen in meinem Leben»: Pascal Richard flog hoch, fiel tief und hat sich wiedergefunden. Heute ist er 58. Foto: Dom Smaz

Mit 73 Siegen als Profi gehört Pascal Richard bis heute zu den erfolgreichsten Schweizer Radfahrern in der Geschichte. Der Waadtländer holte 1996 in Atlanta Olympiagold im Strassenrennen, zwei Jahre zuvor hatte er die Tour de Suisse gewonnen und wurde von der hiesigen Sportwelt verehrt. Richard entschied auch zweimal die Tour de Romandie für sich, erreichte Etappensiege an der Tour de France und beim Giro d’Italia. Im Herbst 2000 trat er zurück.