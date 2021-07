Kilian Wenger im Interview - «Ich fühlte mich ein bisschen in der Zeit zurückversetzt»

Zweites Fest, zweiter Schlussgang – erster Sieg: Der Schwingerkönig von 2010 ist in Form. Weil er die Zwangspause vom Schwingen genutzt hat, um im Kraftraum an sich zu arbeiten.

«Ich fühlte mich ein bisschen in der Zeit zurückversetzt»

Wie ein Schwingfest so ganz ohne Publikum ist, habe ich bereits vor einer Woche am Mittelländischen erfahren. Es fehlt ganz einfach etwas. Und das gilt erst recht für diese Arena auf dem Brünig, die sonst ein regelrechter Hexenkessel ist. Aber letztlich sollten wir vorwärtsschauen und zufrieden sein, dass wir wieder schwingen können.

Kilian Wenger, wie fühlt es sich an, ohne Zuschauer auf dem Brünig zu schwingen?

Im Schlussgang mussten Sie gegen Ruedi Roschi antreten – ausgerechnet. Sie kennen ihn seit frühester Kindheit, wohnten sogar zusammen. Wie war das für Sie?

Ich fühlte mich ein bisschen in der Zeit zurückversetzt. Da geht einem durch den Kopf, was man bereits alles zusammen erlebt hat. Und weil wir zwei- bis dreimal pro Woche zusammen schwingen, kennen wir uns natürlich auch diesbezüglich in- und auswendig. Deshalb wusste ich: Viele Chancen wirst du nicht bekommen, du musst von Beginn weg bereit sein, weil er sonst mit seinen explosiven Kurzzügen kommt.