Jetzt kommt die wohl blutigste Persiflage auf den Heimatfilm überhaupt in die Kinos. Die Regisseure Johannes Hartmann und Sandro Klopfstein über neue Wege, solche Genrefilme zu finanzieren.

Sie haben Ihren Film fast nur über eine Art Crowdfunding finanziert. Wieso?

Johannes Hartmann: Wir haben von Anfang an gewusst, dass es bei einem solchen Film schwierig sein würde, Fördergelder zu erhalten. Wir wussten aber auch, dass das Genre des Exploitationfilms an sich eine grosse globale Fangemeinde geniesst. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, es so zu versuchen.