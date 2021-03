«Ich erinnere mich an jeden, der mich in die Pfanne gehauen hat»

Will nun die Spieler beim Challenge-League-Club Wil zu Höchstleistungen antreiben: Alex Frei, Rekord-Torschütze der Nationalmannschaft.

Anlaufzeit braucht er keine, die Betriebstemperatur ist schnell erreicht. Alex Frei sitzt in der Geschäftsstelle des FC Wil, erzählt Anekdoten und streut Sprüche ein. Das entspricht gar nicht mehr dem Bild des Verbissenen, das oft von ihm gezeichnet wurde, als er noch Spieler war. Der 41-jährige Basler ist jetzt Trainer, der von sich sagt: «Mir wurde nach meiner Karriere bewusst, dass ich offener werden muss.» Nur eines will er nicht: sich zu seinem alten Arbeitgeber FC Basel äussern.

Was ist das Schwierige an Ihrem Beruf?

Trainer zu sein, ist sehr anspruchsvoll. Der Spieler kommt ins Training oder zum Spiel – und geht danach wieder nach Hause. Der Trainer steckt viel Zeit in die Vorbereitung: Was ist sinnvoll, wie setzen wir unseren Plan um, welche Massnahmen treffen wir? Danach steht die Aufarbeitung an. Wichtig ist auch das Teammanagement.