Thuner Stadtratspräsident 2021 – «Ich definiere mich nicht über mein Alter» Am Freitag wird Roman Gugger (30) zum neuen Stadtratspräsidenten gewählt. Er geht als Jüngster in diesem Amt in die Geschichte ein. Die Politik beschäftigt den Grünen auch beruflich. Gabriel Berger

Der designierte Stadtratspräsident 2021, Roman Gugger von den Grünen, posiert für diese Zeitung in seiner Wohnung in der Thuner Innenstadt. Nicht zuletzt wegen seines Fernstudiums ist das iPad ein wichtiger Begleiter Guggers. Foto: Patric Spahni

Was hat die Zahl 49,4 mit der Thuner Politik zu tun? Roman Gugger tippt auf den Nein-Stimmen-Anteil bei der Abstimmung übers Schlossberg-Parking 2012 – und liegt damit nur knapp daneben. Der Journalist gibt Gugger eine zweite Chance, die er packt: 49,4 ist das durchschnittliche Alter im Amtsjahr aller bisherigen Thuner Stadtratspräsidenten und -präsidentinnen. Am nächsten Freitag wird der 30-Jährige an der ersten Parlamentssitzung des Jahres nun selber zum höchsten Thuner gewählt – als 104. Präsident insgesamt, als dritter Vertreter der Grünen und vor allem als Jüngster, den es in diesem Amt in Thun je gegeben hat.