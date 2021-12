Abschied von Angela Merkel – «Ich danke Ihnen von Herzen» Fackeln, Nationalhymne und ein Song von Nina Hagen: Die Bundeswehr sagte der Kanzlerin «tschüss». Sie wendete sich nochmals in einer Ansprache an Deutschland.

Blick zurück mit «Dankbarkeit und Demut»: Angela Merkel verabschiedet sich mit einer eindrücklichen Rede. Foto: Friedemann Vogel (Getty Images/2. Dezember 2021)

Die Bundeswehr verabschiedete sich mit einem Grossen Zapfenstreich von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die scheidende Regierungschefin hielt vor der Zeremonie eine kurze Rede, in der sie sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für das Vertrauen in ihre Arbeit bedankte: «Ich danke Ihnen von Herzen.»

Gerade jetzt in der Pandemie zeige sich «wie in einem Brennglas», wie wichtig Vertrauen für eine Demokratie sei, Vertrauen nicht nur in die Politik und den politischen Diskurs, sondern «auch das Vertrauen in Fakten». Überall da, wo wissenschaftliche Erkenntnis geleugnet, Verschwörungstheorien und Hetze verbreitet würden, müsse Widerspruch laut werden, sagte sie. Merkel erinnerte an wichtige Momente ihrer Regierungszeit wie zum Beispiel die Flüchtlingskrise 2015 oder die Finanzkrise 2008. Sie blicke mit «Dankbarkeit und Demut» auf die Zeit im Kanzleramt zurück.

Wegen der Pandemie gab es anders als üblich keinen Empfang und eine deutlich geringere Zahl an Gästen. Als Ehrengast war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geladen, er wurde von seiner Ehefrau Elke Büdenbender begleitet. Unter den Gästen war auch der designierte künftige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Ihm und seiner Regierung wünschte Merkel in ihrer Rede «alles, alles Gute und eine glückliche Hand und viel Erfolg». Knef, Kirchenlied und Hagen als musikalisches Adieu Als musikalische Einlage hatte Merkel für ihren Abschied unter anderem den Titel «Für mich soll's rote Rosen regnen» von Hildegard Knef ausgesucht. Neben dem Kirchenlied «Grosser Gott, wir loben Dich» spielte das Stabsmusikkorps der Bundeswehr auch den Song «Du hast den Farbfilm vergessen» spielen, mit dem die Punk-Sängerin Nina Hagen 1974 in der DDR einen Hit landete.

Grosser Zapfenstreich Diese Lieder wünscht sich Angela Merkel zum Abschied Der Grosse Zapfenstreich gilt als höchste Würdigung, welche die deutschen Streitkräfte einer Zivilperson zuteilwerden lassen können. Mit dem Brauch werden neben Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzlern etwa auch Bundespräsidenten und Verteidigungsminister bei ihrer Verabschiedung geehrt. Seine Ursprünge gehen bis ins 16. Jahrhundert zurück. Das Zeremoniell findet immer abends statt, besteht aus einem Aufmarsch, mehreren Musikstücken - darunter die Nationalhymne - und dem Ausmarsch. Auch Fackeln gehören dazu.

Der Grosse Zapfenstreich – ein feierlicher Moment in Deutschland. Foto: Clemens Bilan (Getty Images/2. Dezember 2021)

