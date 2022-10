Nobelpreisträger Svante Pääbo – «Ich dachte zuerst an einen Scherz» Den diesjährigen Medizinnobelpreis erhält mit Svante Pääbo ein Wissenschaftler, der sich weniger darauf konzentriert, an der Zukunft des Menschen zu arbeiten, als seine Vergangenheit aufzuklären. Michael Brendler

Der Neandertaler und wir: Den schwedischen Evolutionsforscher Svante Pääbo faszinieren die Genome unserer Vorfahren. Foto: Karsten Möbius

Der Evolutionsforscher Svante Pääbo ist von der Verkündung des Medizinnobelpreises an diesem Montag völlig überrascht worden. «Am Anfang habe ich das für einen ausgefeilten Scherz meiner Mitarbeiter gehalten», erinnert er sich an den Moment, als ihn der Anruf aus Stockholm erreichte. Er habe es immer noch nicht richtig verarbeitet. Mit dem Geld werde er vielleicht das Sommerhaus in Schweden reparieren, fügt der humorvolle Forscher an der in Leipzig stattfindenden Pressekonferenz hinzu.