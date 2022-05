Regionalgericht Oberland – «Ich dachte nicht, dass sie so jung war» Ein junger Mann hatte mit einer Minderjährigen einvernehmlichen Sex. Er machte davon ein Video. Das wurde ihm zum Verhängnis. Barbara Donski



Der Angeklagte hatte vom Geschlechtsverkehr mit dem fünf Jahre jüngeren Mädchen (Symbolbild) ein Video gemacht. Dafür wurde er nun verurteilt. Foto: Tamedia/Ela Çelik

«Sie hat mich auf Snapchat angeschrieben. Ich wusste damals nicht, dass sie so jung war», sagte der 19-Jährige am Donnerstagmorgen vor dem Regionalgericht in Thun. Dort sass er wegen sexueller Handlungen mit einem Kind und Pornografie. So hatte ihn das damals 13-jährige Mädchen im vergangenen Herbst zwei Mal zu Hause besucht, wo es zu einvernehmlichem Geschlechtsverkehr «in verschiedenen Positionen» und zu Oralsex gekommen war. Auf Drängen des Mädchens, das seinem Ex eins auswischen wollte, hatte der junge Mann zudem eine Videoaufnahme erstellt, die in Umlauf kam und den Fall schliesslich auffliegen liess.