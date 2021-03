Maulkorb für FCB-Trainer – «Ich bitte um Verständnis» Am Tag nach der Freistellung von Valentin Stocker spricht Ciriaco Sforza zu den Medien. Doch zur Beurlaubung seines Captains darf der FCB-Trainer nichts sagen. Dominic Willimann

Der Trainer musste schweigen – obwohl man von Ciriaco Sforza gerne mehr über die Beweggründe für Valentin Stockers Beurlaubung erfahren hätte. Foto: Christian Merz (Keystone)

Die Medienrunde ist ungewohnt gross. Klar, es ist ein Spiel Zweiter gegen Ersten, das am Mittwoch im St.-Jakob-Park ansteht. Basel gegen YB. Doch zwischen diesen beiden Super-League-Teams liegen zurzeit 19 Zähler und somit Welten. So interessiert vor dem dritten Aufeinandertreffen in dieser Saison der zwei besten Schweizer Teams der jüngsten Vergangenheit vor allem: Weshalb ist Valentin Stocker nicht mehr Captain beim FC Basel ? Und weshalb ist der 31-Jährige, der mit Rotblau total zehn Titel feierte, vorübergehend beurlaubt worden?

Doch Medienchef Simon Walter waltet bereits vor der ersten Frage seines Amtes und macht in aller Deutlichkeit klar, dass sein Arbeitgeber Fragen zur Causa Stocker verbiete. Walter präzisiert: «Es laufen interne Gespräche. Wir haben nicht das Recht, diesen Prozess zu kommentieren.»