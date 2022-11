Seit zehn Jahren spielt Jonathan Loosli für Bühnen Bern Pedro Lenz’ «Der Goalie bin ig». Er spricht über die Einsamkeit in der Garderobe – und das Älterwerden mit einer Figur.

Seit zehn Jahren spielt Jonathan Loosli für Bühnen Bern Pedro Lenz’ «Der Goalie bin ig». Er spricht über die Einsamkeit in der Garderobe – und das Älterwerden mit einer Figur.

Herzliche Gratulation, der «Goalie» wird zehn. Wie geht es ihm?

Danke, es geht ihm gut. In dieser Zeit, in der man von Publikumsschwund in den Theatern spricht, bin ich froh, diesen dauerhaften Publikumsmagnet spielen zu dürfen. Der «Goalie» ist auch ein Kontrast zum sonstigen Theaterbetrieb.