Fatigue und Müdigkeit – Ich bin sooo müde Doppelbelastung, Sorgen, Depression … in den allermeisten Fällen ist Müdigkeit nicht auf eine körperliche Erkrankung zurückzuführen. Martina Frei

Einfach nur müde! Foto: BONNINSTUDIO / Stocksy United

«Ich bin so müde.» Fast jeder Dritte schleppt sich manchmal oder häufig mit Müdigkeit durch den Tag. Richtig energiegeladen fühlten sich bei der Schweizerischen Gesundheitsbefragung im Jahr 2017 nur noch knapp die Hälfte der Befragten.

Müdigkeit sei in der Hausarztpraxis so etwas wie «das tägliche Brot», sagt der Hausarzt Christoph Merlo, Co-Leiter des Zentrum für Hausarztmedizin & Community Care an der Universität Luzern. Sie betreffe alle Altersgruppen. Zuerst müsse man herausfinden, was der Betroffene mit Müdigkeit meine: Rasche Ermüdbarkeit zum Beispiel, erhöhtes Schlafbedürfnis, Kraftlosigkeit oder eine Leistungeinbusse.

Die Liste der Ursachen ist lang. An erster Stelle stehen «psychosoziale» Gründe: zu wenig Erholung, seelische Probleme wie Depression, Angststörungen oder Konflikte, finanzielle Belastungen, langweilige Arbeit, ein seelisches Trauma, das Gefühl, eine Situation nicht mehr kontrollieren zu können …

Die «Epworth Schläfrigkeits-Skala» wird in der Praxis oft eingesetzt, um das Ausmass der Tagesschläfrigkeit zu messen. Alle Punkte werden addiert. Ab zehn Punkten gilt die Müdigkeit als krankhaft. Quelle: Dr. Murray Jones

Zu viel Sport macht müde

Im Gespräch liessen sich die möglichen Gründe meist eingrenzen, sagt Christoph Merlo. Die «Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin» (Degam) hat rund 50 Fragen in einem Fragebogen für Betroffene zusammengefasst, darunter zum Beispiel: «Treiben Sie intensiv Sport?»

Denn viele ambitionierte Sportler unterschätzen ihren Erholungsbedarf. Zwischen zwei intensiven Lauftrainings etwa raten Sportmediziner zu mindestens einem Tag Erholung. Noch mehr braucht es nach dem Wettkampf: Pro zwei Kilometer Laufstrecke wird ein Regenerationstag empfohlen, weil es bei intensivem Sport zu vorübergehenden Entzündungsvorgängen im Körper kommt, die sich in der Regenerationszeit wieder legen. Alkohol verlängert diese Erholungsphase.

«Sind Sie nächtlichem Lärm ausgesetzt? Wurde Ihre Wohnung renoviert? Gingen der Müdigkeit besondere Lebensereignisse oder Infekte voran?» sind weitere Fragen. Sie zielen unter anderem auf vorangegangene Virusinfekte, einen häufigen Grund für andauernde Müdigkeit.

Sechs Monate nach dem Pfeifferschen Drüsenfieber beispielsweise sind noch 5 bis 40 Prozent der Genesenen müde, nach anderen Atemwegsinfekten sind es circa 15 Prozent. Bei Leistungssportlern kann es nach dem Pfeifferschen Drüsenfieber sogar sechs oder mehr Monate dauern, bis sie wieder an ihre früheren Leistungen anknüpfen können. Nach Covid-19 leiden nach bisherigem Wissensstand etwa zwei bis drei von 100 Personen noch zwölf Wochen oder länger an Beschwerden.

Oft unerkannte Schlafstörungen

«Häufig liegt der Müdigkeit eine Schlafstörung zugrunde», sagt Christoph Merlo. Dazu zählen zum Beispiel kurze (vom Betroffenen oft unbemerkte) Atemaussetzer während des Schlafs (Apnoe). Etwa ein Drittel derer, die nachts laut «sägen», haben eine solche Atemstörung. Auch wer etwa beim Autofahren mit dem Schlaf kämpft, sollte hellhörig werden.

Die Verdachtsdiagnose lässt sich mithilfe eines einfachen Tests stellen, den Lausanner Mediziner entwickelt haben. Dabei wird der Nackenumfang gemessen (≧ 40 cm gibt vier Punkte), der Body-Mass-Index berechnet (BMI von 25 bis 29 gibt 3 Punkte, BMI ab 30 gibt 5 Punkte), werden Schnarchen (2 Punkte), Alter (≧ 55 Jahre gibt 4 Punkte) und Geschlecht (Mann = 2 Punkte) berücksichtigt und am Ende die Punkte addiert. Bei acht Punkten oder mehr besteht der Verdacht auf Apnoe.

Ernste körperliche Krankheiten sind selten

«Viele Betroffene denken, dass sie an irgendeinem Mangel leiden. Aber das ist selten die Ursache der Müdigkeit», sagt Hausarzt Christoph Merlo. Auch die Sorge, dass die Müdigkeit auf eine andere, ernste Erkrankung hindeutet, ist mehrheitlich unnötig. Körperliche Erkrankungen, zum Beispiel Rheuma oder Leberentzündung gehen zwar oft mit Müdigkeit einher. Umgekehrt weist das alleinige Symptom Müdigkeit aber eher selten auf eine körperliche Erkrankung hin.

«Wenn die Müdigkeit plötzlich sehr dominant wird, wenn es zu einem richtigen Leistungsknick kommt, oder wenn Begleitsymptome bestehen wie etwa eine ungewollte Gewichtsabnahme, dann sollte man genauer hinschauen», empfiehlt Merlo.

In einer älteren Studie aus dem Jahr 1989 wurden Personen, die über Müdigkeit klagten, drei Jahre lang medizinisch betreut. Nur bei 5 von 57 fanden die Ärzte eine körperliche Erkrankung als Ursache. Anderen Studien zufolge war eine Depression bei fast 20 von 100 müden Patienten in der Hausarztpraxis der Grund für die Müdigkeit – eine schwere körperliche Erkrankung hingegen nur bei 4 von 100. Dazu zählte zum Beispiel Diabetes, Blutarmut oder Krebs.

Umfangreiche Untersuchungen durch die Hausärztin zur Abklärung von Müdigkeit sind daher auch heute noch in den meisten Fällen «wenig ergiebig», wie es in der medizinischen Leitlinie zur Müdigkeit der Degam heisst. Das gilt allerdings nur, wenn sich im Gespräch oder bei der ärztlichen Untersuchung keine Hinweise auf eine Erkrankung ergeben haben.

Wichtig ist das ärztliche Gespräch

Deshalb raten Fachleute vor allem zum gründlichen Gespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt und zunächst zu einer begrenzten Anzahl von Labortests und Untersuchungen. Dabei wird unter anderem nach Hinweisen auf eine Entzündung im Körper oder eine Schilddrüsenunterfunktion gesucht. Nur wenn sich etwas Auffälliges zeigt, folgen eingehendere Untersuchungen. Denn bei übertriebener körperlicher Diagnostik bestehe immer die Gefahr, dass Patient und Arzt die Ursache am falschen Ort suchen, nämlich im Körper anstatt im psychosozialen Bereich.

Ein häufiger Fehler ist laut der Degam, krankhafte Laborwerte vorschnell als ausreichende Erklärung für die Müdigkeit zu akzeptieren, weil das Zusammentreffen – etwa einer leichten Schilddrüsenunterfunktion und Müdigkeit – auch zufällig sein könne. Der Rat: kritische, erneute Beurteilung im weiteren Verlauf, «zurückhaltender Einsatz von Laboruntersuchungen und sonstiger weiterführender Diagnostik».

Selten sind giftige Stoffe in der Umwelt oder bei der Arbeit der Grund für die Müdigkeit. Einen Anhaltspunkt dafür liefert die Frage, ob die Probleme beispielsweise auch bei anderen Familienmitgliedern auftreten, im Zusammenhang mit bestimmten Arbeiten oder nicht während der Ferien.

Körperliche Aktivität als Therapie

Findet sich – wie in den meisten Fällen – keine behandelbare Ursache der Müdigkeit, bleiben Aktivierung und Verhaltenstherapie. Aufputschende Medikamente werden nicht empfohlen, sie sind zudem nicht zugelassen für die Behandlung von Müdigkeit im Allgemeinen.

Bei Müdigkeit kann fehlende Bewegung in eine Abwärtsspirale münden.

Damit das Symptom nicht zum Selbstläufer wird, lautet der Rat, sich realistische Ziele zu setzen und körperlich aktiv zu bleiben. Denn zu wenig Bewegung kann einen Teufelskreis in Gang setzen (siehe Grafik oben).

«Insbesondere bei älteren Menschen führt Trainingsmangel oft zu erhöhter Ermüdbarkeit», sagt Merlo. Er rät zu einem geregelten Schlafrhythmus, zu regelmässiger Bewegung und zu gesunder, ausgewogener Ernährung. Zur guten «Schlafhygiene» zählt auch, möglichst vier Stunden vor dem Zubettgehen nicht mehr aufs Handy oder andere Bildschirme zu schauen. Als Notnagel, wenn das nicht machbar ist, kann eine Brille mit Blaulichtfilter nützen.

Nahrungsergänzungsmittel als Versuch bei Fatigue

Für Menschen mit chronischem Müdigkeitssyndrom, also mehr als sechs Monate dauernder, unsäglicher, unvorstellbarer Erschöpfung, mag der Tipp, sich mehr zu bewegen, wie Hohn klingen. Denn bei ihnen führt bereits die kleinste Anstrengung zu einer unverhältnismässig grossen Erschöpfung. Etwa 70 Prozent der Betroffenen sind Frauen im mittleren Alter. Je nach Studie betrifft diese Erkrankung, für die es über 60 Bezeichnungen gibt, 0,004 bis 2,54 Prozent der Bevölkerung. In seiner Praxis sei diese Erkrankung selten, sagt Christoph Merlo.

Wer am Chronic Fatigue Syndrome (CFS) leidet, findet keine Erholung, egal, was sie (nicht) macht oder wie viel sie schläft. Auch hier liegt am Anfang der Erkrankung oft ein Infekt, gekoppelt mit Stress und/oder starker körperlicher Aktivität.

Wie diese Krankheit zustande kommt, ist ein Rätsel, was dagegen hilft, unbekannt beziehungsweise umstritten. In Grossbritannien kam es jüngst zum Eklat, mutmasslich, weil Betroffene und Fachärzte sich uneins waren über den Nutzen von Verhaltenstherapie und körperlicher Aktivität. Auch Nahrungsergänzungsmittel, von Alpha-Liponsäure bis Vitamin B 12, werden, etwa vom Charité Fatigue Centrum in Berlin, vorsichtig (und nur für Tage bis Wochen) probiert.

Fatigue bei Krebserkrankungen Infos einblenden Für Patienten mit Krebs, von denen bis zu 40 Prozent nach der Behandlung an Fatigue leiden, haben Fachleute kürzlich in einer Leitlinie zusammengetragen, was an komplementären Methoden helfen könnte. «Fatigue im Zusammenhang mit Krebserkrankungen sollte man nicht hinnehmen, sondern etwas dagegen tun», rät Claudia Witt, die Direktorin des Instituts für Komplementäre und Integrative Medizin am Universitätsspital Zürich. «Ich würde auf jeden Fall zu Sport und körperlicher Aktivität raten. Yoga und Tai-Chi/Qigong haben sich auch wirksam gezeigt.» Akupressur oder Akupunktur würden sich gut mit der körperlichen Aktivität kombinieren lassen, komplementärmedizinische Medikamente wie Ginseng dagegen «setzen wir erst bei schwerer Fatigue ein», sagt Witt, die die Leitlinie mitverfasst hat.

Einigkeit herrscht aber in einigen Punkten: Erstens sollten Betroffene therapierbare Erkrankungen, beispielsweise Schlafstörungen, die mit dem CFS einhergehen, behandeln lassen. Zweitens hilft es ihnen nicht, wenn sie als Simulanten abgetan oder herabgewürdigt werden. Und drittens gehört es zu ihren wichtigsten Aufgaben, zu lernen, mit ihren Kräfte haushälterisch umzugehen.

Martina Frei ist Wissenschaftsredaktorin, Hausärztin und hat eine ¾-Ausbildung in Public Health. Sie berichtet vor allem über Medizin- sowie Gesundheitsthemen und über Tiere. In ihrer Kolumne und in zwei Büchern beschreibt sie seit 2009 höchst ungewöhnliche medizinische Fallgeschichten.

