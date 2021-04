Besser sind Sie noch nie in eine Saison gestartet, oder?

Ich war ja schon die letzten zwei Jahre immer nahe an der Spitze. Nun spürte ich bereits im Training, dass die Form stimmt. Ich kam ohne Krankheiten und Rückschläge durch den Winter und habe im mentalen und physischen Bereich noch einmal Fortschritte erzielen können. Auch die Leistungstests zeigten mir, dass ich wieder einen Schritt nach vorne machen konnte.

Für mich keineswegs. Ich habe immerhin zweimal Olympiasieger Nino Schurter bezwingen können. Und ausser dem Holländer Mathieu van der Poel war eigentlich die ganze Weltelite am Start. Natürlich hat der Weltcup einen höheren Stellenwert. Doch die beiden Erfolge bestätigen mir, dass meine Entwicklung stimmt.

Nun fahren Sie die Tour de Romandie. Was versprechen Sie sich vom Abstecher auf die Strasse?

Diese benötigen Sie dann im Sommer an den Olympischen Spielen in Tokio.

Klar, die Sommerspiele in Japan sind das grosse Saisonziel. Die beiden bisherigen Rennen haben mir gezeigt, dass alles möglich sein wird. Ich will deshalb auch nicht tiefstapeln. Ich möchte in Tokio eine Medaille gewinnen. Aber der Weg bis dahin ist noch lang.