Der Chlouse-Märit in Spiez feiert Jubiläum. Am Samstag, 3. Dezember, findet er zum 25. Mal statt.

Seit einem Vierteljahrhundert wird in Spiez um den Chlousetag herum der gleichnamige Adventsmarkt gefeiert. Wie kam es dazu?

Bernhard Steffen: Als damaliger Tourismus- und Gewerbepräsident war es mir stets ein Anliegen, dass miteinander am Karren gezogen wird. Mein Wunsch war es, die beiden Organisationen zu vereinen, wozu es jedoch nicht kam. Ich war der Meinung, dass in Spiez noch etwas mehr laufen sollte, weshalb ich einen Markt, jeweils am ersten Samstag im Monat, an der Oberlandstrasse lancierte. Dafür wurde diese zwischen dem Kronen- und dem Lötschbergplatz gesperrt.