Die heute 59-jährige Antoinette Hunziker-Ebneter wuchs in Wettingen im Kanton Aargau auf. Sie studierte an der Universität St. Gallen und wurde 1995 die erste weibliche Chefin der Schweizer Börse SWX Swiss Exchange (heute SIX). Später gründete sie als Partnerin die Forma Futura Invest AG, eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sie auch leitet.

Das Buch weckt Erinnerungen an meine eigene Kindheit. Es erinnert mich auch daran, wie ich meinen Sohn für die liebevollen Illustrationen der Jahreszeiten begeistern konnte. Als Kind faszinierte mich der Blick unter die Erde und was sich alles darin abspielte, ebenso die Kraft der Bäume mit ihren Wurzeln, die über Pilzgeflechte miteinander kommunizieren. Starke Wurzeln symbolisieren für mich Stabilität. Dies ist gerade in Krisenzeiten wichtig.

Ist die Geschichte der Wurzelkinder, die immerhin 114 Jahre alt ist, darum immer noch aktuell?

Ja, gerade in dieser speziellen Frühlingszeit konnten wir wieder erfahren, wie schön und wichtig die Natur für uns ist. Ich liebe Bäume, sie anzuschauen, im Park zu spazieren, in den Wäldern zu wandern, mich zu erholen und zu reflektieren. Wenn ich heute die Geschichte der Wurzelkinder lese, kommen mir die Kreisläufe in der Natur in den Sinn. Dieses nachhaltige Kreislaufdenken möchte ich zusammen mit anderen Menschen über innovative Lösungen in die reale Wirtschaft und in die Finanzindustrie tragen.