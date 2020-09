Dilemma der Integration – «Ich bin meinem Vater nicht albanisch genug» Der albanische Vater nennt unseren Autor liebevoll «Hans». Dahinter verbirgt sich die Angst vor der Entfremdung in der Fremde. Suad Demiri

Es muss irgendwann mal harmlos angefangen haben. Ich nehme an, ich habe als Kind etwas gemacht, was meinem Vater nicht «albanisch» genug war. Wenn ich ehrlich bin, muss es wohl für ihn eine ganze Reihe solcher Momente gegeben haben. Denn: Bei mir zu Hause hiess albanisch aufwachsen, dass ich gewisse albanische Attribute erfüllen musste. Natürlich spielt nicht jede albanische Familie dieses Klischee-Bingo mit ihren Kindern, meine aber schon. Jedes Mal also, wenn ich mich für den Geschmack meines Vaters nicht albanisch genug verhielt, wurde ich – anfangs noch liebevoll – zum «Hans» abgestempelt. Ein «Hans» ist für meinen Vater der Spiesser-Schweizer schlechthin.