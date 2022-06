Munitionsräumung in Mitholz

Matthias Matti unterstützt jene, die aus Mitholz wegziehen müssen, in administrativen Angelegenheiten.

Nämlich?

Alles, was man hört, selber zu verarbeiten. Bei vielen Betroffenen geht es ums Elternhaus, in dem vielleicht auch schon die Grosseltern wohnten. Da stecken ganz viele Erinnerungen und Emotionen drin. Ich habe in einigen Haushalten auch Tränen erlebt, das geht einem schon extrem nahe.