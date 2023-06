Angetroffen in Steffisburg – «Ich bin keine Strategin – ich mache einfach mal!» Echt kreativ: Eliane Leibundgut ist Wohnberaterin, Dekorateurin, Eventveranstalterin und noch vieles mehr. Sie sagt: «Leute begeistern zu können, ist ein toller Lohn.» Michael Gurtner

Vielseitig und kreativ: Eliane Leibundgut, die im Komplex 4 in Steffisburg ihre Firma Ächt mi führt. Foto: Michael Gurtner

Quizfrage: Wie nennt sich die weibliche Version eines Hansdampfs in sehr vielen Gassen? Eine mögliche Antwort: Eliane Leibundgut. Auf die Frage, wie sie ihre berufliche Tätigkeit beschreiben würde, antwortet die 50-Jährige nach kurzem Überlegen schmunzelnd: «Ich lege mich nicht so gerne fest.» Und ja, sich die Hondricherin in einem streng gerasterten, klar definierten 08/15-Job vorzustellen, fällt nicht ganz leicht.