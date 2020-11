«Ich bin kein so extrovertierter Typ»

Wie geht es Ihnen nach den ersten vier Jahren als Stadtpräsident von Burgdorf?

Stefan Berger: Mir geht es super. Ich bin angekommen in meinem Amt und habe extrem Spass an meiner Aufgabe. Projekte, die ich mir vorgenommen habe, kommen langsam ins Rollen. Es «fägt», und ich bin motiviert, die nächsten vier Jahre in Angriff zu nehmen.