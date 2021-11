Eishockey-Nationalcoach Patrick Fischer - «Ich bin kein Impffan, aber das hat nichts mit Corona zu tun»

Weil an Olympia nur Geimpfte zugelassen sind, lässt sich der 46-Jährige impfen. Er plädiert in der Frage, die die Gesellschaft spaltet, für Toleranz auf beiden Seiten.

An den Olympischen Spielen in Peking im Februar 2022 müssen alle Teilnehmer gegen das Coronavirus geimpft sein. Haben Sie den Piks schon gemacht?

Ich werde am 12. Dezember vollständig geimpft sein. Denn zwei Wochen später, am 26., fliege ich nach Edmonton an die U-20-WM.