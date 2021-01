Abo Thomas Meyer im Podcast über Tabus «Mit ‹Wolkenbruch› habe ich eine Viertelmillion verdient»

Für den Podcast «Wahrheit, Wein und Eisenring» spricht Yvonne Eisenring mit Prominenten über Tabuthemen. In der ersten Folge verrät ihr Schriftsteller Thomas Meyer, was er an Männern attraktiv findet – und warum er noch nie eine Frau angesprochen hat.