Spiezer kämpft um Gerechtigkeit – «Ich bin gekränkt, erniedrigt und gedemütigt worden» Der schwere Vorwurf ist weg, der grosse Frust bleibt: Stefan Schmid wurde übereilt und zu Unrecht als Raser vorverurteilt. Sein Kampf für Gerechtigkeit dauerte über zwei Jahre. Roger Probst

Nach langen Monaten des Wartens: Stefan Schmid hat seinen Führerschein wieder. Foto: Patric Spahni

Und dann ist es endlich so weit: Stefan Schmid (71) hält ihn wieder in den Händen – seinen Führerausweis. Es ist der Augenblick der Rehabilitation nach 28 langen Monaten. Die Zeit hat ihn mitgenommen. Der Schlaf war oft sehr unruhig, der Appetit überschaubar. Er, der unbescholtene Bürger, war plötzlich in den Mühlen der Justiz gefangen. Abgestempelt als Verbrecher. Und je mehr er sich gegen seine ungerechtfertigte Vorverurteilung wehrte, desto tiefer geriet er hinein. «Mein Vertrauen ins Rechtssystem hat gelitten», sagt er. «Ich bin gedemütigt worden. Und niemand schaute hin.»