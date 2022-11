Stimmen nach Schweizer Sieg an WM – «Ich bin extrem stolz» Erfolgreicher Start für das Schweizer Nationalteam bei der WM in Katar. Das sagen die Protagonisten zum 1:0 gegen Kamerun.

Grosse Erleichterung: Das Schweizer Nationalteam gewinnt dank dem Tor von Breel Embolo gegen Kamerun 1:0. Foto: Toto Marti (freshfocus)

Breel Embolo

«Ich bin extrem stolz. Mein erstes WM-Tor zu erzielen, ist ein Traum. Und dann noch gegen Kamerun, nach all dem vielen Gerede. Kompliment an die Mannschaft, wir haben eine sehr, sehr reife Leistung gezeigt. Wir haben sehr gut begonnen, die ersten 30 Minuten das Spiel kontrolliert, danach kamen ein paar einfache Fehler. In der zweiten Halbzeit sind wir so gestartet, wie wir uns das vorgenommen haben, deshalb kamen wir dann auch zu Torchancen.

Gegen Ende der ersten Halbzeit haben wir Kamerun etwas eingeladen, da haben sie ihre Qualität gezeigt. Aber viele Chancen hatten sie nicht, wir hatten es gut im Griff und hätten auch zwei oder drei Tore schiessen können. Wir haben jetzt die drei Punkte, darüber sind wir extrem froh.»



Der entscheidende Treffer: Breel Embolo erzielt das 1:0. Video: SRF

Xherdan Shaqiri

«Man hat gesehen, wie andere gute Teams verloren haben. Beide Teams haben kein spezielles Spiel gemacht, klar, wir haben ein paar Chancen gehabt, vor allem in der zweiten Halbzeit. Es hätte dann auch 2:0 oder 3:0 werden können. Die erste Pflicht ist erledigt, aber wir müssen uns klar steigern.

Das erste Tor des Turniers ist immer wichtig, man sieht im TV meine Erleichterung. Das hat uns mehr Selbstvertrauen gegeben, ab da haben wir mehr nach vorne gespielt. Unsere Gruppe ist nicht so einfach, deshalb mussten wir mit einem Sieg starten. Jetzt haben wir zwei weitere Spiele, die sehr schwer werden. Um da zu bestehen, brauchen wir eine sehr gute Leistung.»

Yann Sommer

«Jeder weiss, wie wichtig das erste von drei Spielen ist, damit man den Schwung mitnehmen kann. Es war etwas harzig zum Teil, das ist klar, aber diese drei Punkte sind extrem wertvoll. Die ersten zwei, drei Aktionen sind immer sehr wichtig, ich hatte früh ein gutes Gefühl. Wir hatten zu Beginn alles unter Kontrolle, da war es noch ein gegenseitiges Beschnuppern. Gestern im Abschlusstraining war ich sehr happy, denn es war das erste Training nach meiner Verletzung, in dem ich alles schmerzfrei machen konnte.»

Murat Yakin

«In der ersten Halbzeit hatten wir ähnliche Situationen wie beim 1:0, aber da haben wir schlechte Entscheidungen getroffen. Es hat alles gepasst, der Pass auf Shaqiri, der mit seiner Qualität den Ball gut zur Mitte bringen konnte.

Wir hatten über aussen zu wenig Bewegung gehabt, da hatten wir zu einfache Ballverluste. Dennoch waren wir dominant, hatten gute Kombinationen, aber am Schluss oft falsche Entscheidungen getroffen.

Die Positionen der Spieler haben mir gefallen, aber Xhaka wurde noch etwas zu wenig gesucht, um seine Qualitäten auszuspielen. Aber wir müssen geduldig sein, ruhig aufbauen und ihn in eine gute Position bringen. Es war am Schluss aber eine reife und solidarische Leistung, im Abschluss hätten wir auch etwas schneller und präziser sein können.

Es war ein Auftaktspiel, wo der eine oder andere Spieler sicher etwas angespannt war. Wir können noch präziser und noch konkreter sein. Aber jetzt geniessen wir mal den Moment, dann bereiten wir uns auf Brasilien vor.»



