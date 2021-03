Schlagerette – «Ich bin einfach Schlager» Nach Francine Jordi ist Beatrice Egli die Schlager-Vertreterin in der neuen TV-Staffel von «Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert». Wir verlosen ihr neuestes Album! Miriam Lenz

Beatrice Egli kann aus jedem Song einen Schlager machen. Foto: TV24

«Mehr Schlager geht nicht», wird Seven, Soulsänger und Gastgeber in der Sendung «Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert», in der ersten Folge heute Abend über Beatrice Egli sagen. So viel sei ruhig verraten, zumal sie sich am Promotag vor einer Woche in ähnlichen Worten über sich selbst geäussert hatte: «Ich kann irgendeinen Song singen, es ist Schlager. Ich bin einfach Schlager.»

Fragte man die 32-Jährige, die an den diesjährigen Swiss Music Awards zum dritten Mal als beste weibliche Künstlerin der Schweiz ausgezeichnet wurde, ob sie sich nicht vorstellen könne, auch mal etwas anderes zu singen, dann meinte sie, das sei doch genau dasselbe, wie wenn man sie frage, ob sie nicht auch an einem anderen Ort leben könnte: «Natürlich könnte ich das. Aber daheim ist doch einfach daheim.» Und wo genau das in ihrem Fall ist, wissen wir nicht erst seit «Mini Schwiiz – Mini Heimat», ihrem jüngsten Erfolgsalbum, das am kommenden Freitag als Gold Edition erscheint.

Eben: «Ich mache aus jedem Song einen Schlagersong», sagt Beatrice Egli. Selbst ein Titel von Reggae-Musiker Dodo werde in «Sing meinen Song» also nach Schlager klingen. Und somit die ganze Magie entfalten, die die Sängerin ihrer Lieblingssparte zuspricht. «Schlager besitzt die Fähigkeit, den Menschen in einer liebevollen, zärtlichen und sicher manchmal auch naiven Art Momente zu schenken, in denen sie alle Sorgen vergessen können.»

Ja, selbst Corona. In der Villa Casa Léon auf Gran Canaria, wo «Sing meinen Song» vergangenen Herbst aufgezeichnet worden ist, hat man laut Beatrice Egli «wie in einer Kommune gelebt» – Umarmungen inklusive. Das lag aber natürlich weniger am Schlager als an den zahlreichen Tests, denen sich das Team ständig unterziehen musste. Dass sie mit Künstlerinnen und Künstlern aus ganz anderen Ecken – Ta’Shan (Hip-Hop, R&B), Seven (Soul) oder Kunz (Mundartpop) beispielsweise – auf dem Sofa sitzen konnte, ist für sie sinnbildlich dafür, «dass der Schlager seinen Platz gefunden hat».

«Sing meinen Song» läuft mittwochs um 20.15 Uhr auf TV24. Wir verlosen ein signiertes Exemplar der Gold Edition von «Mini Schwiiz – Mini Heimat». Senden Sie eine Mail an redaktion@bernerzeitung.ch (Vermerk: Beatrice Egli). Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen und Ihre Adresse an. Teilnahmeschluss ist Sonntag, 7.3. um Mitternacht.