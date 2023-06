Berner Stadtpräsident zur Fusion – «Ich bin das Feu sacré» Der Berner Stadtrat wirft dem Gemeinderat fehlendes Feuer für die Fusion mit Ostermundigen vor, bewilligt die Fusionsdokumente aber mit deutlicher Mehrheit. Naomi Jones

Der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried kann aufatmen. Auf Berner Seite ist die Fusion mit Ostermundigen aufgegleist, es fehlt noch die Zustimmung der Bevölkerung. Hier verfolgte er die Debatte des Ostermundiger Parlaments im letzten September. Archivfoto: Adrian Moser

Am Donnerstagabend hat der Berner Stadtrat mit 45 zu 7 Stimmen bei 9 Enthaltungen den Fusionsvertrag mit Fusionsreglement und einer neuen Gemeindeordnung sowie einen Kredit von weiteren 13,55 Millionen Franken bewilligt. Damit hat er seine Schuldigkeit in Bezug auf die Fusion mit Ostermundigen getan. Jetzt ist das Ostermundiger Parlament am Zug. Am 22. Oktober entscheidet die Bevölkerung der beiden Gemeinden, ob Bern und Ostermundigen fusionieren.

Bis er aufatmen konnte, musste der Berner Gemeinderat aber viel Kritik einstecken. Claudio Righetti (Mitte) warf ihm fehlende Visionen, fehlendes Feuer und schlechte Verhandlungen vor. Das Grüne Bündnis kritisierte den bisherigen Fusionsprozess und die Kommunikation. Und die SVP warnte die Ostermundiger und Ostermundigerinnen auf der Tribüne vor dem «rot-grünen Joch».

Zwei Stunden Vorwürfe

Vor allem die SP/Juso- und die GFL/EVP-Fraktion legten sich für die Fusion ins Zeug. Mirjam Roder (GFL) mahnte die Ratsmitglieder, dass die Fusion ein «geschichtsträchtiges Ereignis» und eine «einmalige Chance» sei. Diego Bigger (SP) rückte die Gemeindefusion auf eine nationale Ebene. «Es geht nicht nur um Bern und Ostermundigen, sondern um die Hauptstadtregion der Schweiz.»

Die intensive Diskussion dauerte fast zwei Stunden, bevor sich der Gemeinderat verteidigen konnte. Den Vorwurf des fehlenden Feuers wollte der Stadtpräsident nicht auf sich sitzen lassen. «Ich bin das Feu sacré», rief er mit theatralisch ausgebreiteten Armen. Er und die anderen Beteiligten, insbesondere der Ostermundiger Gemeindepräsident Thomas Iten, hätten gearbeitet «wie die Gepickten».

Der Berner Finanzdirektor Michael Aebersold (SP) doppelte nach. Angesichts des Umsatzes der Stadt von 1,4 Milliarden bezeichnete er die Vorwürfe zu den Kosten, etwa von der Linksaussenpolitikerin Simone Machado (GaP), als «Rappenspalterei».

Soziale Absicherung für Ostermundiger Angestellte

2,16 Millionen hat der Gemeinderat mit dem Segen des Stadtrats bereits für die Vorarbeiten und die Verhandlungen ausgegeben. Für einmalige Fusionskosten braucht er 5,55 Millionen Franken. Zudem müssen die Berner und Bernerinnen auch dem Kredit von 8 Millionen Franken zustimmen, um den Mitarbeitenden der Gemeinde Ostermundigen dieselbe Altersvorsorge wie ihren neuen Kollegen und Kolleginnen aus der Stadt zu ermöglichen.

Der 8-Millionen-Kredit ist notwendig, weil die Ostermundiger Angestellten zwar von einem tieferen Pensionsalter profitieren. Doch führt dies zu Renteneinbussen. Mit den 8 Millionen werden die Renteneinbussen jener rund 200 Personen abgefedert, die älter als 50 sind.

Drei Sitze mehr im Grossen Rat

Die Stadt Bern würde neben Fläche vor allem neue Einwohner und Einwohnerinnen gewinnen. Damit würde sie Lausanne überholen und wäre nach Zürich, Genf und Basel die viertgrösste Stadt der Schweiz. Auf kantonaler Ebene würde dies der Stadt voraussichtlich drei zusätzliche Sitze im Grossen Rat einbringen, womit sie ihre Anliegen im ländlich dominierten Parlament besser vertreten könnte.

Im Alltag der Menschen würde sich vorerst wenig ändern. Sowohl die Farbe der Kehrichtsäcke als auch der Stromanbieter würden gleich bleiben. Die Menschen im neuen Stadtteil müssten allerdings weniger Steuern bezahlen als bisher, und sie würden mehr Vergünstigungen bei der familienexternen Kinderbetreuung erhalten. Auch die Feuerwehrersatzabgabe müssten sie nicht mehr leisten.



