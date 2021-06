AHV-Reform im Nationalrat – «Ich bin aufgebracht!» – Protokoll einer Niederlage für die linken Frauen Ja zum Rentenalter 65: Arbeitnehmerinnen müssen künftig ein Jahr länger arbeiten. Die Debatte wurde zum Streitgespräch über Gleichstellung. Mitsamt Körpereinsatz. Yann Cherix

Katharina Prelicz-Huber, d ie grüne Zürcher Nationalrätin , warf sich über drei Stunden lang mit Verve in die Debatte – doch ihre Anträge wurden allesamt abgeschmettert. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Hell empört. So stapft Katharina Prelicz-Huber am Mittwochmittag aus dem Ratssaal und stellt sich in die Wandelhalle, für einen Moment steht die Zürcher Nationalrätin allein da. Alle ihre Anträge wurden abgelehnt, der Rat ist auf die AHV-Reform, die sie so sehr bekämpft hat, eingetreten. «Darüber bin ich aufgebracht», sagt Prelicz-Huber.

Die grüne Nationalrätin hat sich zuvor während über dreier Stunden mit Verve in die Debatte geworfen. Rentenalter 65 für Frauen und dazu noch weniger Rente – nicht mit ihr. Niemand steht an diesem Vormittag im Nationalratssaal ähnlich oft am Rednerpult wie sie. Ganz sicher aber kämpft niemand mit mehr Körpereinsatz: Mahnfinger, Kopfschütteln, empörter Blick. Für die Sache der Frauen, gegen deren Benachteiligung. Denn um nichts weniger scheint es ihr bei der Debatte um die Reform der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) zu gehen.