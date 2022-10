Herr Liès, Zurich hat zwei Weltkriege überlebt. Was, wenn der Ukraine-Krieg sich ausweitet und zu einem nuklearen Krieg, allenfalls sogar einem Weltkrieg wird?

Ich bin besorgt, nicht unbedingt für die Zurich, denn wir haben in unserer Firmengeschichte eine grosse Krisenfestigkeit bewiesen. Aber was mich als Mensch betrübt: Es scheint, dass die Menschheit Schwierigkeiten hat, Frieden zu erleben, ohne in eine kriegerische Lage zurückzufallen.