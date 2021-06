Geldblog: Leserfrage zu sinkenden Renten – Ich bin 27. Wie viel AHV bekomme ich im Alter? Die Renten aus der ersten und zweiten Säule allein genügen nicht, um den Lebensstandard voll zu decken – Selbstvorsorge wird vor allem für Junge immer wichtiger. Martin Spieler

Dringender Reformbedarf: Durch die steigende Lebenserwartung und die tiefen Zinsen sind die Renten unter Druck geraten. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich bin 27 und lese im Internet immer wieder von den Problemen bei der Altersvorsorge. Aber man hat nicht nur die Pensionskasse, sondern auch die AHV. Wie viel AHV-Rente hat man als Rentner im Alter zugute? Leserfrage von K.H.

Es ist gut, dass Sie sich schon als Junger für die Altersvorsorge interessieren. Denn hier geht es für Sie und für all Ihre Kolleginnen und Kollegen um ganz viel Geld. Eigentlich ist es erstaunlich, dass sich so wenig Junge mit ihrer Altersvorsorge beschäftigen: Heute werden politisch die Weichen für ihre künftige Vorsorge gestellt. Dies ist bedeutend, weil die meisten Menschen in der Schweiz den grössten Teil ihres Vermögens in der Altersvorsorge – insbesondere in der Pensionskasse – angespart haben. Zudem besteht aufgrund der fehlenden Reformen in der zweiten Säule eine problematische Umverteilung von Geldern zugunsten der Rentnerinnen und Rentner und zulasten der heute Erwerbstätigen – besonders zulasten der Jungen.