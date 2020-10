Lukas Bärfuss, der Autor der mächtig-abgründigen, dunkel-dräuenden Worte, an den Schlosskonzerten: Was interessiert Sie an der Musik?

Musik ist ganz wichtig für mich. Ich komponiere meine Texte musikalisch. Der Rhythmus und der Klang sind das absolut Entscheidende. Daher ist es sehr naheliegend, dass ich mich nach Spiez begebe zu diesen wunderbaren Schlosskonzerten und mit den beiden Musikerinnen Evelyn und Kristina Brunner diesen Abend bestreite. Ich habe immer viel mit Musikern zusammengearbeitet. Auch im Theater.