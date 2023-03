Serie «Ein Tag im Leben» – «Ich arbeite noch immer hart, Gott sei Dank, bin ich noch gesund.» Vaggelis Parousis (78) lebt auf der Insel Paros. Wenn er nicht jeden Tag arbeitet, wird er verrückt, sagt er. Giannis Mavris (Das Magazin)

Foto: Giannis Mavris

Ich wache immer vor Sonnenaufgang auf, die Sonne soll mich nicht im Bett finden. Als Erstes gehe ich raus und schaue nach meinem Boot. Es liegt in der Bucht vor Anker, mein Haus ist gleich am Strand. Bei schlechtem Wetter stehe ich oft mehrmals in der Nacht auf und gehe kontrollieren. Das liegt nicht nur daran, dass ich mein Kaïki, mein traditionelles Holzboot, liebe. Ich bin auch darauf angewiesen: Meine Rente wurde während der Krise mehrmals gekürzt, heute frisst die Inflation auch noch den Rest auf. Ich muss also etwas dazuverdienen, trotz meines Alters. Aber gut, was soll man machen?