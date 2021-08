Schlagerette mit Michael von der Heide - «Ich arbeite auch in der Pflege – da relativiert sich vieles»

Die Schlageretten Infos einblenden

Alle zwei Wochen schreiben Miriam Lenz und Nina Kobelt vom Musikblog Rockette über die Schlagerwelt im weitesten Sinne. Michael von der Heide war Gesprächspartner in der allerersten Schlagerette. Seither ist viel Wasser die Aare heruntergeflossen oder anders gesagt: Hier ist eine Menge über Schlager geschrieben worden. Testen Sie sich: Was wissen Sie über die eigentlichen Berufe der Schlagersängerinnen? Was über Bandnamen? Oder Songtitel?