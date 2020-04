Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Interlaken Tourismus – «Ice Magic wird nicht stattfinden» Aufgrund der Corona-Krise streicht die Interlakner Tourismusorganisation (TOI) den Beitrag für den Ice-Magic-Event. Dieser ist damit für die nächste Wintersaison gestrichen. Hans Urfer

Blick auf das Ice-Magic-Areal (2015) in Interlaken. Für mindestens ein Jahr ist der Winterevent in Interlaken abgesagt. Foto: Markus Hubacher

«Es ist eine drastische Massnahme, aber leider angesichts der derzeitigen Situation im Tourismus notwendig», sagte Daniel Sulzer am Freitagvormittag an einer Medienkonferenz. Mit dieser Aussage spielte der Direktor der Tourismusorganisation Interlaken (TOI) auf den Entscheid des TOI an, den Beitrag von 500’000 Franken (Personal und Finanzbeitrag) an den Ice-Magic-Event auf der Höhematte in Interlaken nicht zu leisten. «Die Streichung bedeutet nichts anderes, als dass der Winterevent für mindestens dieses Jahr nicht wird stattfinden können.» Aufgrund der anhaltenden Corona-Krise nimmt Interlaken Tourismus weitere Kürzungen ihres Marketingbudgets vor. Update folgt…