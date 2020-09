Am 19. Dezember gehts los – Ice Magic Interlaken eröffnet mit neuem Namen Das Ice Magic – neu mit dem Zusatz «Boutique» – öffnet seine Türen am 19. Dezember. Das Schutzkonzept ist noch in Arbeit.

Die Ice Magic Eröffnungsshow des Eislaufclubs Jungfrau im letzten Dezember. Foto: Steve Wenger

Am 19. Dezember startet das Ice Magic Interlaken in seine siebte Saison – unter dem neuen Namen Ice Magic Boutique. Das erscheint im Corona-Jahr nicht selbstverständlich – im April hatte der Verein kommuniziert, alles daran zu setzen, um die Eislandschaft auf der Höhematte auch in diesem Jahr eröffnen zu können.

Am Grundkonzept hat sich gemäss Medienmitteilung der Veranstalter nicht viel geändert. So wird das winterliche Ausflugsziel seine Eisläuferinnen und Eisläufer bis und mit Samstag, 27. Februar 2021, erneut während 71 Tagen jeweils von 12 bis 22 Uhr willkommen heissen.

Mit dazu gehören diverse Eisfelder, das Eisstockschiessen, Verpflegungsstände und das Swiss-Chalet-Restaurant. Die Umgebung neben der Eisbahn soll laut den Machern ein kleines Makeover erhalten, um dem Wort «Boutique» gerecht zu werden. «Noch heimeliger und märchenhafter soll sie erscheinen», heisst es weiter.

Schutzmassnahmen werden frühzeitig kommuniziert

Die Veranstalter können «auf die Unterstützung der treuen Partner, Projektpartner und der Gemeinden Interlaken, Matten und Unterseen zählen, ohne die das Vorhaben nicht realisierbar wäre.» Die Vorbereitung laufe auf Hochtouren und so seien auch die etlichen Schutzvorkehrungen in Prüfung. «Die Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten hat für uns oberste Priorität», schreiben die Veranstalter.

Wie die Umsetzung der Schutzmassnahmen vor Ort genau aussehen wird, soll frühzeitig auf der Website und in den sozialen Medien kommuniziert werden, damit sich die Besucher darauf vorbereiten können.

pd